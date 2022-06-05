Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту развернули военнослужащие Восточного военного округа

Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту развернули военнослужащие Восточного военного округа

Специалисты пунктов отбора граждан на военную службу по контракту в течении недели будут информировать всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны.

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