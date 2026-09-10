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ТАСС

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Мирошник представил экспертам КНР факты о террористической деятельности Киева

Мирошник представил экспертам КНР факты о террористической деятельности Киева

ШАНХАЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник представил китайскому экспертному сообществу подробные данные о террористических действиях Украины.

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