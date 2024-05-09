В Дзержинске прошла гражданская панихида на Старом городском кладбище

Днём 9 мая на Старом городском кладбище прошла гражданская панихида. Ежегодно здесь вспоминают тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны и умер от полученных ран в госпиталях Дзержинска.
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