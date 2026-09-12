❗️⚡️DARC: Завершение формирования глобального сегмента контроля дальнего космоса Американское военное ведомство определило озеро Кикапу в штате Техас в качестве приоритетной площадки для развертывания третьего, финального элемента перспективной радиолокационной станции Deep Space Advanced Radar Capability (DARC).
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