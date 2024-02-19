ФОТО: НОВОСИЛЬЦЕВ АРТУР/АГН "МОСКВА". РОССИЯ ВЫИГРЫВАЕТ, США СДАЮТ: В МВФ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ МВФ прогнозирует рост российской экономики на ближайший год, несмотря на введённые ранее западные санкции.
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