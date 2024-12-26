Александр Мелихов: Наши ребята герои

Воины, находящиеся сейчас на передовой — сильные духом люди, которые не боятся трудностей! Александр Мелихов, заместитель председателя Совета ветеранов Заволжского района по патриотическому воспитанию молодежи и школьников: «С самого начала СВО очевидно, что как уже не раз было в истории, наши мужчины снова встали на защиту России и всего русского мира.