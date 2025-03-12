10 марта стартовала Неделя математики и информатики.Проведение Недели математики и информатики уже стало доброй традицией и является составной частью учебно-воспитательного процесса, способствуя повышению интереса к изучению математики и информатики.
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