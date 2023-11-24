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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульские энергетики рассказали, как без передышки возвращали свет после урагана

Барнаульские энергетики рассказали, как без передышки возвращали свет после урагана

Специалисты ездили в режиме нон-стоп от объекта к объекту, потому что "просто не могли оставить людей" без электричества Фото: БСК В воскресенье, 19 ноября, порывы ветра достигали 35 м/c – стихия бушевала всю ночь и стихла только к вечеру.

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