«Северная Корея перебросила в Россию одно из самых секретных подразделений в мире»: СМИ

Северокорейское подразделение ССО очень хорошо обучено, мотивировано и имеет лучшее оборудование. Британская газета The Telegraph утверждает, что Северная Корея (официальное название КНДР) якобы перебросила в Россию одно из самых секретных подразделений в мире — свое подразделение ССО.
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