«Северная Корея перебросила в Россию одно из самых секретных подразделений в мире»: СМИ

Северокорейское подразделение ССО очень хорошо обучено, мотивировано и имеет лучшее оборудование. Британская газета The Telegraph утверждает, что Северная Корея (официальное название КНДР) якобы перебросила в Россию одно из самых секретных подразделений в мире — свое подразделение ССО.