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Рейтинг Трампа рухнул до исторического минимума: 32% поддержки на фоне роста цен и войны с Ираном

Рейтинг Трампа рухнул до исторического минимума: 32% поддержки на фоне роста цен и войны с Ираном

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа опустился до самой низкой отметки за всю его политическую карьеру.

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