McLaren увёл у Mercedes-AMG крупного спонсора

McLarenБританская команда Формулы 1 McLaren сразу по окончании сезона 2023 года объявила о подписании крупного спонсорского контракта — с 2024 года коллектив будет работать совместно с американским производителем энергетических напитков Monster Energy.
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