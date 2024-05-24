Директор ДК железнодорожников попалась на крупной взятке

Руководитель Новосибирского дворца культуры железнодорожников и начальник отдела маркетинга получили полмиллиона рублей от представителя компании, оказывающей услуги по доставке питания, – за протекцию среди арендаторов.
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