Чем мы хуже США? Словакия подсчитала свою долю в минеральных ресурсах Украины и потребует ее от Киева

Словацкое телеграфное агентство TASR передает слова главы канцелярии лидера входящей в правящую коалицию этой страны Словацкой национальной партии (SNS) Зузаны Шкопцовой: последняя считает, что Словакия имеет право потребовать от Украины финансовую компенсацию за оказанную Киеву помощь.
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