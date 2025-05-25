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Чем мы хуже США? Словакия подсчитала свою долю в минеральных ресурсах Украины и потребует ее от Киева

Чем мы хуже США? Словакия подсчитала свою долю в минеральных ресурсах Украины и потребует ее от Киева

Словацкое телеграфное агентство TASR передает слова главы канцелярии лидера входящей в правящую коалицию этой страны Словацкой национальной партии (SNS) Зузаны Шкопцовой: последняя считает, что Словакия имеет право потребовать от Украины финансовую компенсацию за оказанную Киеву помощь.

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