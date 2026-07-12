Российский спорт выходит из изоляции

Международный олимпийский комитет снял санкции с российского спорта. Наша сборная сможет принять участие в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе полноценной командой Новый руководитель Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри из Зимбабве допустила российских и белорусских спортсменов к Олимпиадам, сняв санкциичитайте на monocle.