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Российский спорт выходит из изоляции

Российский спорт выходит из изоляции

Международный олимпийский комитет снял санкции с российского спорта. Наша сборная сможет принять участие в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе полноценной командой Новый руководитель Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри из Зимбабве допустила российских и белорусских спортсменов к Олимпиадам, сняв санкциичитайте на monocle.

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