Россияне назвали политика 2024 года

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50 процентов граждан России назвали президента Владимира Путина политиком 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

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