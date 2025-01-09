Россияне назвали политика 2024 года

50 процентов граждан России назвали президента Владимира Путина политиком 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
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