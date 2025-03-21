The Guardian: в Антарктиде учёные жалуются на сексуальные домогательства

Антарктида, нередко именуемая «Белым Марсом», вновь стала местом проверки человеческой устойчивости. На исследовательской станции Sanae IV, находящейся на расстоянии более 4300 километров от Кейптауна, группа из девяти человек столкнулась с серией конфликтов, включающих обвинения в применении физической силы, сексуальных домогательствах и угрозах.