Слебода: Зеленский боится сдаваться из-за последствий атаки на Курскую область Президент Украины Владимир Зеленский вложил слишком много средств в провалившуюся атаку на Курскую область, заявил экс-офицер ВМС США Марк Слебода.
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