Митрополит Евгений назвал «Симпсонов» примером крепкой семьи

Американский мультсериал «Симпсоны» привел в качестве примера для подражания митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) на Международном женском форуме в Екатеринбурге, 30 мая сообщает пресс-служба Екатеринбургской Епархии.
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