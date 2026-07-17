Акции космической компании Маска подешевели до минимума

Акции космической компании SpaceX Илона Маска резко подешевели после открытия торгов в США — на фоне отмены испытательного пуска корабля Starship стоимость бумаг достигла минимума с начала торгов пять недель назад.
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