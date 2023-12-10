«Крушение»: Сбитый летчик

Вслед за «Операцией Фортуна» Гая Ричи, которая стала одной из немногих легальных голливудских новинок, в российский прокат вышел экшн «Крушение» с Джерардом Батлером, главным героем всевозможных спасательных операций, ну и тоже голливудской звездой, так что пока кинотеатрам есть на что надеяться.