«Крушение»: Сбитый летчик

Вслед за «Операцией Фортуна» Гая Ричи, которая стала одной из немногих легальных голливудских новинок, в российский прокат вышел экшн «Крушение» с Джерардом Батлером, главным героем всевозможных спасательных операций, ну и тоже голливудской звездой, так что пока кинотеатрам есть на что надеяться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии