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«Крушение»: Сбитый летчик

«Крушение»: Сбитый летчик

Вслед за «Операцией Фортуна» Гая Ричи, которая стала одной из немногих легальных голливудских новинок, в российский прокат вышел экшн «Крушение» с Джерардом Батлером, главным героем всевозможных спасательных операций, ну и тоже голливудской звездой, так что пока кинотеатрам есть на что надеяться.

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