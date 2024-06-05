"Предложила секс в его день рождения". Канье Уэст ответил на обвинения бывшей ассистентки в домогательствах

Накануне бывшая ассистентка Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила его в сексуальных домогательствах. Музыкант ответил на обвинения и подготовил встречный иск, в котором утверждается, что это он стал жертвой своей сотрудницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии