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Дональд Трамп: «Мы провели самый успешный ЧМ в истории. У нас даже не было протестов – страна объединилась. Это невероятно»

Президент США Дональд Трамп высоко оценил уровень безопасности во время чемпионата мира-2026.  «У нас даже не было протестов, не только преступлений.

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