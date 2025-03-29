CI Games заявляет, что Tencent окажет положительное культурное влияние на Ubisoft Неда...

CI Games заявляет, что Tencent окажет положительное культурное влияние на UbisoftНедавно Ubisoft сообщила об открытии новой дочерней компании в партнерстве с Tencent, которая будет заниматься тремя ее основными франшизами: Assassin’s Creed, Rainbow Six и Far Cry.
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