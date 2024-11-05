Президент Владимир Путин обратил в свою пользу день президентских выборов в США. В то время как Америка голосовала за будущего лидера, он собрал в Кремле послов 28 государств, 12 из которых — союзники Штатов.
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