Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

В Челябинской области ожидаются опасные природные явления, предупредили в МЧС по региону. До конца суток 28 июля, ночью и днём 29 июля в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более.