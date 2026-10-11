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Игрок «Ман Сити» Андерсон после 3:0 с «Ливерпулем»: «Мы сплочены более, чем когда-либо»

Игрок «Ман Сити» Андерсон после 3:0 с «Ливерпулем»: «Мы сплочены более, чем когда-либо»

Полузащитник «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон, признанный лучшим игроком матча 6-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:0), подвел итоги встречи.

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