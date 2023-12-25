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На улице 800-летия Москвы отремонтировали фасад остановки

Специалисты осмотрели поврежденный павильон ожидания у дома 8 на улице 800-летия Москвы, сообщили сегодня в Департаменте капитального ремонта города Москвы — 22 декабря на указанном участке выполнены работы по ремонту панели, замечание устранено.

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