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Заммэра Ликсутов: пассажирам вернут кешбэк при оплате проезда через СБП в городском транспорте Москвы

С 17 июня по 31 декабря этого года при каждой оплате на московском транспорте через Систему быстрых платежей (СБП) поездка будет стоить на 15 рублей дешевле — в течение минуты деньги вернутся на счет в виде кешбэка.

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