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В Петербурге – максимальное число заболевших ковидом за два месяца

В Петербурге – максимальное число заболевших ковидом за два месяца

За последние сутки в Петербурге выявили 842 новых случая заболевания COVID-19, сообщает 23 мая оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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