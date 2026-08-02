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Роспотребнадзор успокоил, что вирус Бурбон не циркулирует на территории РФ

Роспотребнадзор успокоил, что вирус Бурбон не циркулирует на территории РФ

Подтвержденные данные о циркуляции на территории России вируса Бурбон, переносчиком которого является клещ вида Amblyomma americanum («одинокая звезда»), отсутствуют, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 2 августа в соцсети «ВКонтакте».

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