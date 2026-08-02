Роспотребнадзор успокоил, что вирус Бурбон не циркулирует на территории РФ

Подтвержденные данные о циркуляции на территории России вируса Бурбон, переносчиком которого является клещ вида Amblyomma americanum («одинокая звезда»), отсутствуют, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 2 августа в соцсети «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии