Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боевики ВСУ выпустили 85 боеприпасов по ДНР за сутки

Боевики ВСУ выпустили 85 боеприпасов по ДНР за сутки

Украинские националисты атаковали территорию ДНР 31 раз за сутки, выпустив 85 боеприпасов. Об этом говорится в сообщении управления правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

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