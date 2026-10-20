Отказ от движения к мирному урегулированию отдаляет президента Украины Владимира Зеленского от США. Такое мнение в социальной сети X озвучил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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