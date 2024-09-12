Махинации с материнским капиталом довели крымчанку до тюрьмы

Суд Джанкоя приговорил местную жительницу к лишению свободы за махинации с материнский капиталом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма «Судом установлено, что ранее судимая местная жительница, являясь матерью несовершеннолетнего ребенка, желая обналичить денежные средства материнского капитала, в 2019 году обратилась в кредитный потребительский кооператив, функционирующий на территории региона.