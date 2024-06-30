В Свердловской области КАМАЗ насмерть сбил велосипедиста

Неосторожное действие велосипедиста на дороге привело к трагическому исходу. Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области расследуют происшествие, которое случилось на автодороге «Байкалово-Туринская Слобода-Туринск» на 39-м километре.
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