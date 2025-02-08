Торецк наш! Освобождение Торецка усиливает позиции России в Донбассе: Карта специальной военной операции на Украине на 8 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРуины пропитаны запахом смерти.
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