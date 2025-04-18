Ноябрьские активисты готовят экопоходы в 2025 году

Активисты ЯНАО планируют организовать несколько лодочных экопоходов в этом туристическом сезоне. Два года назад участники Ноябрьского хуторского казачьего общества вместе с единомышленниками вывезли из леса на резиновых лодках кубометры мусора.
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