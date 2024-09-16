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Депутаты предложили увеличить пособие по рождению ребенка в России

Депутаты предложили увеличить пособие по рождению ребенка в России

В России предложили увеличить до 50 тыс. рублей пособие по рождению ребенка. Как выяснили «Известия», такой законопроект 17 сентября будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

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