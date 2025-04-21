Российский игрок "Вегаса" Дорофеев забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ

Российский форвард "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев забросил первую в своей карьеру шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во время матча первого раунда плей-офф турнира с "Миннесотой Уайлд".