Батька предложил Москве подойти к проекту российской орбитальной станции с белорусской рачительностью

Президент Александр Лукашенко выступил в ходе совместной встречи с российским лидером Владимиром Путиным и космонавтом Олегом Новицким, участвовавшим в полете на МКС, и другими космонавтами и выразил готовность участвовать в создании МКС.
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