Батька предложил Москве подойти к проекту российской орбитальной станции с белорусской рачительностью

﻿﻿Президент Александр Лукашенко выступил в ходе совместной встречи с российским лидером Владимиром Путиным и космонавтом Олегом Новицким, участвовавшим в полете на МКС, и другими космонавтами и выразил готовность участвовать в создании МКС.