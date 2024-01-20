Риттер объяснил, почему Запад до сих пор не дал Киеву F-16

Страны Запада откладывают и, вероятно, не передадут истребители F-16 Киеву, сомневаясь в успехе Украины в конфликте с Россией и не желая тратить военные ресурсы напрасно, заявил в интервью РИА Новости вышедший на пенсию офицер морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.