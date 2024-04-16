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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Китайская Haier начала поиск разработчиков ОС для смарт-ТВ в России

Китайкая Haier ищет в России разработчиков в проект собственной операционной системы Evo TV. Сейчас телевизоры компании работают на сборке Android TV с технологиями Google, но Haier опасается, что Google заблокирует использование продуктов в России, выяснил «Коммерсантъ».

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