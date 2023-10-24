Как подростку ухаживать за своей кожей

<!–Категория: –> Подростковые угри, вызванные всплеском гормонов, характеризующиеся болезненными кистозными прыщами, белыми угрями и Т-образной зоной с чёрными точками, являются распространённой проблемой ухода за кожей в возрасте от 12 до 24 лет.