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Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке

Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время своего выступления в рамках в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, он говорил и расхаживал по сцене в рамках предвыборного мероприятия в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.

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