Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время своего выступления в рамках в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, он говорил и расхаживал по сцене в рамках предвыборного мероприятия в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.