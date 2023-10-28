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  • tatyanadavydkina
    Добровольцы едут в Чечню со всей России. Это ли не звоночек для наших военкоматов? Просто там их и обучают и экипирую...Кадыров назвал ко...
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ЦАХАЛ показал кадры бомбардировки кварталов Газы для блокировки подземных тоннелей ХАМАС

ЦАХАЛ показал кадры бомбардировки кварталов Газы для блокировки подземных тоннелей ХАМАС

Израильская авиация продолжает нанесение ударов по территории сектора Газа. Официально военно-политическое руководство говорит о том, что удары наносятся исключительно по объектам ХАМАС, который (цитата) «нужно полностью уничтожить».

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