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Царьград

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Телефонные мошенники похитили у жены московского бизнесмена 75 млн.

Телефонные мошенники похитили у жены московского бизнесмена 75 млн.

Жена московского предпринимателя стала жертвой телефонных мошенников, потеряв 75 млн рублей. Аферисты, представляясь сотрудниками банка и ФСБ, убедили её обналичить средства и передать их, опасаясь доверенности на украинского гражданина.

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