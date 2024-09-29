ФМБА: «Мир-19» эффективен против нового варианта коронавируса XEC

Эффективность препарата «Мир-19» не поменяется с мутациями коронавируса. Он будет эффективен против нового варианта XEC, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
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