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Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Республика көне белән котлады

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Республика көне белән котлады

Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы көне уңаеннан халыкка мөрәҗәгать итте.

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