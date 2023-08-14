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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Тринадцатилетний мальчик выжил после падения в каньон с высоты 30 метров

Тринадцатилетний мальчик выжил после падения с высоты 30 метров с северного края Гранд-Каньона. Уайатт Кауфман – так зовут тинейджера –  поскользнулся на скале и упал после того, как «отошел в сторону, чтобы другие люди могли сфотографироваться».

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