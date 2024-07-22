Политика как он...
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Политика как она есть

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МО РФ: 75 украинских дронов перехвачено над территорией России за ночь

МО РФ: 75 украинских дронов перехвачено над территорией России за ночь

В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 75 украинских дронов над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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