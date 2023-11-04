Что скрывал известный юморист Михаил Задорнов и в какое давнее предсказание очень хотел верить

Михаила Задорнова знала и любила, без преувеличения, вся страна. Он выходил на сцену и покорял многомиллионные залы с первых же слов, а выступления юмориста по телевизору смотрели целыми семьями, а потом цитировали.
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